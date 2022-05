Cuando todo parecía hecho por un fichaje, un frenazo: la economía

Las vueltas y los giros que está dando el fútbol mundial en este verano. Robert Lewandowski, cansado del Bayern de Múnich habló sobre su inminente llegada al FC Barcelona, y mantuvo que, aunque el club bávaro quiera retenerlo escudándose por su contrato, el polaco solo tiene algo en mente que es cambiar de aires.

El Barcelona ya ha empezado a moverse en busca de mejorar sus resultados vergonzosos en la pasada temporada. Claro, quedar segundo no parece ser el problema ante la urgencia que tenían con Xavi Hernández que tomó las riendas cundo estaban ubicados en la novena posición. Sin embargo, lograron hacerse con el subcampeonato y con el objetivo de clasificar a la Uefa Champions League.

Entre sus elementos que se dice que llegarán, se habla de Andreas Christensen y Franck Yannick Kessié. Por fortuna para el entorno del FC Barcelona, el danés del Chelsea llegará libre, al igual que el marfileño procedente del AC Milan, quien ya se despidió con una Serie A del conjunto milanés.

LaLiga dio un anuncio claro que será un completo giro para las aspiraciones del FC Barcelona. Algo que Joan Laporta sabe de memoria, al no querer poner en riesgo la situación económica y financiera del club catalán. Deberá buscar la salida de jugadores, y entre ellos, aparece Frenkie de Jong, que no quiere ser de esa moneda de cambio.

Javier Tebas en la cabeza de LaLiga estuvo presente en los Desayunos Deportivos de Europa Press, en donde dijo algo que no alegra para nada a los directivos del club azulgrana. Lewandowski es el gran objetivo, pero la situación del Barcelona no lo avala, ‘sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico y su situación financiera. Las normas son para evitar problemas económicos mayores en las entidades. No sé si venderá a de Jong, Pedri o a Pepito Pérez’.

Fue claro con lo que deberá hacer el club para lograr asegurar el fichaje de Robert Lewandowski que está en vilo por esa situación económica, ‘sabe lo que tiene que hacer, vender activos e ingresar más, eso es lo que tienen que hacer. El Barcelona ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, algunas que podrían haberse evitado, y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barcelona la tiene vacía. Al día de hoy, no puede ficharle’.

Con esta necesidad de vender, se asomarán sacrificios como el del volante neerlandés para subsanar la economía. Si no logran hacerlo, está más que claro que Robert Lewandowski no podrá llegar a Cataluña. El polaco desea el cambio de aires, y el Bayern estará a la expectativa en verano con la necesidad de que no se concrete el fichaje, y que el delantero cumpla el año que le queda.