Llegó a su límite y explotó: dura relación de un astro con Laporta

Ya va siendo casi un año desde que el FC Barcelona extraña a Lionel Andrés Messi. El argentino venía meses especulando su salida del equipo que lo vio crecer y desarrollarse como el jugador que hoy por hoy es en el balompié mundial, pero nunca se esperaba realmente que se concretara su partida del Camp Nou sino hasta que se retirara.

Las historias deportivas cambian, y Lionel Messi meses anteriores cundo explotó con rumores de que se iba, manejó conversaciones con Neymar Jr con el deseo de volver a jugar con el astro brasileño, pues eso significaría que sus momentos con el FC Barcelona estarían contados, dirigiéndose al PSG liderado por Kylian Mbappé, y el exazulgrana, ‘Ney’.

Aunque Lionel Messi continuó tras los rumores en el FC Barcelona, llegó su fin con el club catalán. Pese al deseo de continuar por parte de Messi y de su padre, Jorge en Cataluña, el argentino todavía no puede superar la ‘traición’ que sufrió ad-portas de elegir su futuro en LaLiga o en la Ligue 1. Joan Laporta fue elegido presidente con el objetivo de pactar la renovación de Lionel. Sin embargo, fue todo lo contrario.

Por un problema ‘Fair Play’ con LaLiga, la renovación sobrepasaba los límites del club, y Lionel Messi sufrió un gran desplante por parte del equipo de sus amores. Joan Laporta parece que no ha podido olvidad al máximo ídolo de la institución y cada vez, utiliza al argentino para seguir creando rumores que acercan al rosarino de nuevo al Barcelona.

Joan Laporta respondió que la única manera de traer a Neymar y a Lionel Messi a este Barcelona con el gran problema financiero que tiene es que se les acabe el contrato y lleguen gratis. Ambos jugadores tienen contrato con el PSG y no se plantean salir, aunque el cuadro parisino quiera buscarle la salida al brasileño.

Así las cosas, ha llegado a su límite Lionel Andrés Messi con el presidente del Barcelona. En entrevista con Sport, el argentino mantuvo, ‘nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco’.

De acuerdo con información del Diario Marca, el tema no para ahí. Pues no es solo Lionel quien está desesperado con los testimonios de Joan Laporta, sino también su padre, Jorge Messi que llamó propiamente a Laporta para que dejara de hablar del argentino que ya todo es pasado.