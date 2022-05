¿Messi y Neymar en el Barcelona nuevamente? Joan Laporta fue claro

El mercado está sonando fuertemente con varios rumores que acercan a Neymar Jr y a Lionel Andrés Messi de vuelta al FC Barcelona. Lo del brasileño, pasa porque aunque el PSG quiera buscarle su salida, el costo de su salario sería un impedimento para cualquier equipo. Todavía tiene contrato con el equipo parisino hasta 2025 y su partida no sería así de fácil. El argentino, que no se sintió muy cómodo en su primera experiencia en Francia mantuvo que de igual manera cumplirá su contrato.

En el pasado, Joan Laporta mantuvo que no quiere poner en riesgo a la institución por la crisis financiera que ya de por sí, se presenta. Por ello, los rumores en el mercado han sido limitados, más allá de las confirmaciones de Andreas Christensen y Franck Yannick Kessié, y Robert Lewandowski que va por buen camino. También se han mencionado a Carlos Soler y los regresos de Lionel Messi y Neymar Jr.

Sin embargo, fichar jugadores tan caros sería imposible en estos momentos para la institución que lograría hacer todo lo contrario a lo que Joan Laporta quiere. No atentar contra la economía del club que de hecho, les están buscando salida a varios jugadores que se sacrificarán para salvar la economía. Uno de ellos, Frenkie de Jong que no entiende lo que pasa, pero tiene pie y medio afuera del Barcelona.

El jueves 26 de mayo, Joan Laporta habló en entrevista en donde mantuvo que sería imposible pagar por ellos, ‘tanto Neymar como Messi para volver algún día al Barcelona deberían venir libres, gratis. Nosotros no estamos en disposición de realizar una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos’.

Asimismo, agregó, ‘Messi ha ido como ha ido. Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí y por las razones que sean no ha podido ser. No ha podido ser por el ‘fair play’ de la liga española y la propuesta del PSG. Estos jugadores, cuando entran en una dinámica como esta, se encuentran con que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros. Ya me dirás, en el caso de Neymar. No sé cómo lo harán en Francia, porque quizás tienen otros sistemas que no tenemos aquí, pero cancelar anticipadamente un contrato que está firmado cuesta mucho dinero’.