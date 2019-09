Corto circuito entre Florentino y Zidane tendría como fondo a James

Una derrota puede ser el principio o el fin de un ciclo en un equipo como Real Madrid, que no se puede permitir dos fracasos seguidos.

Una derrota 5-1 le costó a Julen Lopetegui su puesto como entrenador del equipo 'merengue', en una temporada para el olvido que precipitó el regreso de Zinedine Zidane. Ahora, según la prensa italiana, otra derrota, esta vez contra PSG por 3-0 en el debut de Champions, amenaza al estratega francés.



El diario La Repubblica asegura en su última edición que la relación entre el DT y el máximo jefe del club "se estaría rompiendo" por culpa de la mala presentación en el Parque de Los Príncipes, una situación que no hizo más que tensar una relación que no ha sido para nada armónica tras el cierre del mercado de fichajes.



Según dicho medio, haber gastado 300 millones de euros no fue suficiente para Zidane, pues tiene a Hazard pero no a Pogba, su prioridad para fortalecer un medio campo que, a todas luces, necesitaba un perfil así.



Dice La Repubblica que esa situación, más la terquedad de Florentino para vender a Bale y James, es un asunto que todavía le molesta al estratega, quien ha tenido que usarlos a ambos por el buen nivel que exhiben y porque la epidemia de lesiones no le da otra opción.



Como han asegurado otros medios, Jose Mourinho es el eterno candidato de Florentino, quien ya habría iniciado contactos con Jorge Mendes, su agente, para saber si puede dar un paso más. Una apuesta segura.



Pero habría otro nombre en consideración, según Mundo Deportivo: Xabi Alonso. El excapitán 'merengue', toda una institución, también tendría el perfil, más allá de que sería una ensayo: "tiene más carácter, más pizarra", dice la versión, que en todo caso advierte que Mourinho sería "el único que tiene el antídoto anti-Messi" y es "el cambio urgente" que necesita Real Madrid.