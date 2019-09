La millonada que tendría que pagar Real Madrid si saca a Zidane

No convence este Real Madrid. Tampoco lo hace Zinedine Zidane en su segundo ciclo como entrenador, a pesar de que el primero fue sumamente exitoso. Los hinchas merengues agradecen al francés por las tres Champions ganadas consecutivamente hace unas temporadas, pero ya les preocupa el presente, el debut con derrota y mal juego frente al PSG en la actual Liga de Campeones, y por eso se les está colmando la paciencia con el entrenador.

Incluso la prensa en España ya especula con que Florentino Pérez ya está pensando en un plan B y empezó a tener contactos con el empresario Jorge Mendes, quien maneja a José Mourinho, pues dicen que el portugués es del gusto del presidente del Real Madrid y él está dispuesto a volver a retomar su carrera muy pronto.

Sin embargo, sacar a Zidane del Madrid no es tan fácil como parece. O por lo menos no en la parte económica, así el poderoso equipo español esté acostumbrado a gastar grandes sumas de dinero. Y es que ‘Zizou’ está blindado, pues para acabar con su contrato en el equipo merengue habría que pagar una millonada.



Según el diario ‘Sport’, echar a Zidane costaría 80 millones de euros brutos. Y es que el contrato de Zidane, por tres temporadas, tiene un costo de 13 millones por año, es decir, 30 millones netos. Pero a Real Madrid le toca asumir la cifra en bruto, es decir, asumiendo impuestos y otras cosas que no paga Zidane en su contrato.