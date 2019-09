James Rodríguez es, oficialmente, uno de los refuerzos de Real Madrid

Real Madrid ha citado este vienes a todos sus jugadores para la foto oficial de la temporada 2019-2020. Y en la sesión ha ocurrido un hecho al menos llamativo: el presidente Florentino Pérez le ha dado un lugar especial a James Rodríguez.

La imagen de rigor incluyó a todos los hombres a órdenes de Zinedine Zidane, un protocolo que se estaba pendiente de cumplir.





La sesión de fotos continuó y Pérez decidió incluir al colombiano en la foto oficial de los refuerzos de la temporada, junto a Jovic, Areola, Mendy, Militao y Rodrygo.



El hecho llamó la atención pues, en rigor, no se trató de un fichaje sino del regreso de un jugador cedido al Bayern Múnich por dos temporadas, que tiene contrato con el equipo 'merengue' hasta 2021.



Fue un detalle que no pasó inadvertido para la prensa española, que se sorprendió con la decisión, aunque destacó que efectivamente el zurdo se ha convertido en una llegada inesperada pero muy favorable, ante la epidemia de lesiones.



James ya ha sido titular en tres partidos con Zinedine Zidane, lo que sugiere un nuevo comienzo en una relación que no terminó bien en 2017.



Florentino Pérez se fotografió también con el cuerpo técnico, los canteranos y los capitanes.