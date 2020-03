No es para celebrar: el triste mes que cumple James en Real Madrid

Para ver jugar a James Rodríguez en el Real Madrid hoy, tendría que entrar a YouTube para verlo en acción. Es que el último antecedente de un juego del colombiano cumple un mes precisamente este viernes, pues desde el 6 de febrero no tiene minutos en el club español.



Es triste, pero ya se cumple el mes de la más grande ignorada de Zinedine Zidane al mediocampista cafetero. Ni siquiera en la temporada 2016/2017, que cerró el primer ciclo de James en el Madrid y lo terminó enviando al Bayern Múnich, James jugó tan poco y estuvo tanto tiempo -sin lesiones- fuera de las canchas en España y Europa.



La culpa de que James no juegue es del Rey de España. O por lo menos de la Copa que se hace en su honor, pues hace un mes, cuando el Real Madrid quedó eliminado en cuartos de final contra Real Sociedad en la famosa Copa del Rey, Rodríguez Rubio no juega.



Desde ese día, Real Madrid ha jugado cuatro partidos de Liga de España y uno de Champions (contra Manchester City) y James no ha estado concentrado en casi todos los compromisos. Se dijo que Zidane lo castigó y le exigió ponerse a tono para volverlo a tener en cuenta.



Al mes gris de James se le sumó una conversación con Carlos Queiroz que seguramente lo desmotivó más, pues le advirtió el entrenador que no tiene la titularidad fija en la Selección Colombia para el inicio de la eliminatoria mundialista, contra Venezuela (27 de marzo) y Chile (31 de marzo).





Por Liga, James solo tiene 340 minutos de competencia y no juega desde hace casi 5 meses: su última aparición fue el 19 de octubre de 2019, en la derrota contra Mallorca en la 9ª fecha del campeonato español.