Otro colombiano con técnico descabezado: Rayo de Falcao, el artífice

Siendo la jornada 7 de la Liga de España, Elche decidió retirar de la zona técnica a Francisco tras perder contra Rayo Vallecano 2-1 y que contó con Radamel Falcao García en el segundo tiempo para dejar a los visitantes con siete partidos sin ganar.



Por ello, luego de analizar el mal inicio de temporada, a través de sus redes sociales, Elche comunicó que dejó de contar con los servicios del español Francisco Rodríguez, quien “no continuará como entrenador del primer equipo”.



De esta manera, el futuro del defensor colombiano, Helibelton Palacios es incierto, pues con Francisco Rodríguez al mando, el ex Deportivo Cali venía siendo titular y la llegada de un nuevo entrenador podría cambiar su situación en el club, por lo que deberá esperar quién llegará al mando del equipo.



Elche cuenta apenas en la actual temporada un punto de los 21 jugados en LaLiga Santander y espera recomponer el camino para luchar por no descender en el fútbol español. Por el momento, el único que suena para llegar al banquillo es el argentino Beccacece, pero no hay nada oficial. El próximo reto del club de Helibelton Palacios será contra Mallorca, quien se encuentra en la mitad de la tabla.