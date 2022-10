Colombiano Suárez, a pagar su deuda con Olympique Marsella: ¿cumplirá?

Luis Javier Suárez vive su cara y cruz en el Olympique Marsella: se emociona en la Liga Francesa pero sufre en la Champions League. Lo bueno es que el fútbol siempre da revancha.

El colombiano espera revertir este martes (11:45 a.m.), contra Sporting, la difícil realidad en el grupo D, en el que es colero sin puntos, detrás de Eintracht Frankfurt y Tottenham, que se miden a segunda hora y que escoltan justamente al líder de la zona, el club portugués, que goza de 6 unidades de seis posibles.



Suárez viene de anotar y asistir en la victoria 0-3 contra Angers, que tienen al Marsella de plácemes: es segundo en la tabla de la Ligue 1 con 23 unidades, a solo dos del líder, el ultra poderoso PSG, está invicto, tiene 4 victorias en sus últimos 5 duelos y una defensa muy confiable que solo permitió 5 goles en 9 fechas.



Pero en el escenario europeo los números son totalmente contrarios: es último de su zona, perdió sus dos partidos, no ha anotado ni una sola vez y su diferencia de gol es -3. Por eso el duelo de este martes es de vida o muerte: necesita vencer al líder de su zona no solo para mantenerse vivo en Champions sino para no renunciar a octavos de Europa League, en el peor de los casos.



Suárez suma tres goles en seis juegos en la Ligue 1, pero necesita sacar la cara por él y por su equipo en la alfombra roja de la Champions. Es verdad que no contó para Néstor Lorenzo en la última convocatoria, pero si se muestra en la mejor vitrina mundial con goles será imposible ignorarlo. Su reto es doble.