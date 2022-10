Díaz y Morelos se retan en Anfield: Liverpool vs Rangers por Champions

Después de dos semanas de espera, la Champions League regresa este martes. Dos colombianos lucharán por 3 puntos decisivos: Luis Díaz con Liverpool y Alfredo Morelos con Rangers, llegarán afilados a esta tercera jornada.



Los 'Reds', con el colombiano en la titular, buscarán su segunda victoria en Champions, después de la conseguida la fecha anterior ante el Ajax. Quieren dejar atrás, de una vez por todas, el amargo debut ante el Napoli, que a propósito es líder del Grupo A con 6 puntos. Liverpool le apunta al primer puesto y tendrá que ganar sí o sí.



La necesidad es mayor en el equipo escocés, de Alfredo Morelos, pues todavía no suman. A la cancha de Anfield saldrán motivados tras golear en su liga, aunque no la tendrán muy fácil ante el que sobre el papel es el más fuerte de la zona.

Los dirigidos por Jurgen Klopp vienen de empatar (3-3) con Brighton en Premier League, donde Díaz asistió para uno de los goles de Firmino. La última victoria que sumaron fue ante el Ajax, en Champions. Han tenido un inicio de temporada intermitente, con dos partidos aplazados por el funeral de la Reina Isabel II, y por el parón de selecciones.



Liverpool suma 10 puntos en siete partidos de la Premier (dos victorias, cuatro empates y una derrota), y todavía no despegan. En Champions se estrenaron con una goleada en contra (4-1) a manos del Napoli, pero consiguieron reponerse, aunque con sufrimiento, ante el Ajax. Necesitan empezar a repuntar y no ceder más terreno en su grupo, pensando en los octavos de final.



En la Liga de Escocia, Rangers es segundo por detrás del Celtic, del que lo separan apenas 2 puntos. Viene de golear 4-0, con gol del colombiano Alfredo Morelos, y encaja dos victorias la hilo. Esa motivación parece ser suficiente para los de Glasgow, al menos por lo que habló el entrenador Giovanni van Bronckhorst en la conferencia de prensa previa.



El 'Búfalo' Morelos, quien viene siendo alternativa, libra una dura batalla con el croata Antonio Colak por la titular en Rangers. Ambos vienen de marcar gol, y será Van Bronckhorst quien decida a quién poner. En la derrota 0-3 ante Napoli, el técnico le apostó al colombiano junto a Ryan Kent.



Los protagonistas



El jugador James Tavernier se mostró satisfecho por lo que viene haciendo su equipo y cree que tienen cómo plantarle cara al subcampeón de Champions. "Nos hemos acostumbrado al estilo de fútbol europeo, hemos tenido una buena semana para preparar este juego. Sabemos lo que tenemos que hacer mañana y nos ceñiremos a nuestro plan de juego. Tenemos que intentar limitar sus posibilidades y poner nuestro propio sello en el juego".



Entretanto, Klopp dijo en la previa que le preocupa el nivel de su equipo en el inicio de la temporada. Su reto será mejorar, tanto en defensiva como en ofensivamente, y mostrar un equipo más compacto. "Perdimos nuestro juego por completo, ya nadie podía reconocernos, solo usamos las mismas camisetas. Encontramos una salida porque trabajamos en ello y eso es lo que haremos esta vez", dijo el técnico alemán recordando un bache por el que ya pasaron antes.



Del partido de este martes mencionó que: "Los Rangers son un buen equipo de fútbol y están bien entrenados. Tuvieron una temporada excepcional en Europa la temporada pasada. Para eso tenemos que prepararnos. Esperamos una pelea adecuada, una pelea real".



Liverpool vs Rangers

Día: Martes, 4 de octubre

Hora: 2:00 pm (Hora colombiana)

Estadio: Anfield



Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Luis Diaz.

Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Yilmaz, Barisic, Davis, Lundstram, Tillman, Kamara, Kent, Colak (Alfredo Morelos).