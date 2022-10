Los nuevos desafios de Paulo Autuori en Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció a Paulo Autuori de Mello como su nuevo entrenador. La institución apostó por un viejo conocido y eligió al brasileño que asumirá su segundo ciclo como estratega verdolaga. El regreso del multicampeón al banco técnico del conjunto antioqueño, plantean grandes retos, tanto para él, como para el club.

Esquema de juego



Autuori utiliza dos esquemas tácticos muy conocidos por Atlético Nacional en los últimos años: el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Con la llegada de Juan Carlos Osorio en 2012, Nacional se acostumbró al 4-3-3, y a tener extremos muy rápidos. Con Reinaldo Rueda en 2015, el 4-2-3-1 fue la formación característica. El estratega brasileño usa esquemas con un solo delantero de área y busca volantes que puedan llegar al arco rival y controlen el juego, lo que el equipo está acostumbrado a hacer.



Trabajo en las divisiones inferiores



Quizás eso fue lo que mejor habló de Autuori en su primera etapa con Nacional. Potenció a hombres como Sebastián Gómez, les dio oportunidad a varios juveniles ante la imposibilidad de contratar jugadores en ese momento por el tema Fernando Uribe. El brasileño gusta de apostarle a los jugadores formados en las divisiones inferiores. En Athlético Paranaense (2016-17 y 2020-21) fue el encargado de planear y tomar todas las decisiones relacionadas con los juveniles. El Campeonato Brasilero de Aspirantes fue asumido por jugadores sub-20, cuando por reglamento lo hacen los sub-23 y decidió que el Campeonato Paranaense lo jugaran también los sub-20. Además, condujo a este equipo en su segunda etapa a la obtención de su segunda Copa Sudamericana en 2021 y dejó la semilla para que sea finalista de la presente edición de la Copa Libertadores.



Entre los debuts más conocidos de futbolistas con este entrenador está el de Paolo Guerrero en el 2004 frente a Bolivia, cuando tenía 20 años y el ‘carioca’ dirigía la Selección de Perú. En Sporting Cristal (2002) apostó por varios jugadores juveniles cuando algunos experimentados no cumplieron con las expectativas.



Disciplina



Autuori es muy estricto con la disciplina. En 2002 con Sporting Cristal borró a cinco jugadores experimentados tras una goleada 5-1 porque le estaban haciendo el cajón. En Sao Pablo, en 2005, apartó a Diego Tardelli por no ir a un entrenamiento por salir de fiesta. Además de haberlo enviado a entrenar con las juveniles. En 2013 cuando estaba otra vez en Sao Pablo, el defensor Lúcio tuvo un gesto grosero, pateando un balón y retirándose con malos comentarios. El técnico le dijo que era una falta de respeto hacia el grupo y lo separó del plantel. Posteriormente, Lúcio se fue del club. En Nacional para 2019 y tras la goleada 4-1 con Fluminense, optó por quedarse en Brasil renunciando a su cargo. Al parecer, a algunos jugadores no le gustaron sus decisiones y optaron por voltearle el grupo, él cortó por lo sano y dejar las puertas abiertas, las mismas que ahora se le volvieron a abrir para tomar esta segunda oportunidad.



Palmarés importante con grandes equipos



Autuori tiene en su haber 12 títulos, de los cuales de destacan tres: dos Copas Libertadores, un Mundial de Clubes y una Copa Sudamericana. Con Cruzeiro salió campeón de América en 1997, venciendo en la final a Sporting Cristal, de Perú. En 2005, con Sao Paulo, le ganó la Libertadores a Atlético Paranaense y finalizó ese año de la mejor manera: ganando el Mundial de Clubes a Liverpool de Inglaterra, campeón de la UEFA Champions League. En la temporada 2021, fue campeón de la Copa Sudamericana con Athletico Paranaense frente a Red Bull Bragantino, en Montevideo Uruguay. También ha ganado títulos con equipo importantes de países de Sudamérica



como Sporting Cristal y Alianza Lima en Perú. En Brasil fue campeón con Botafogo y Atlhético Paranaense.



Conocimiento del fútbol colombiano



A pesar de los obstáculos que tuvo conociendo el fútbol colombiano, similar a lo que ocurrió con Jorge Almirón en 2018. Tras su primera etapa, esa materia la pasó con creces. Le dio valor al jugador de la cantera y los rodeó con experimentados. No va a llegar como un novato, sabe de muchos rivales que deberá enfrentar.



Muchos equipos, pocos años



Nadie duda de que Autuori ha dirigido con éxito en varios países y que eso le ha permitido ganar mucha experiencia. Sin embargo, el estratega no es de tener procesos largos en los equipos. Lo máximo que ha permanecido ha sido cinco años y fue en Marítimo de Portugal entre 1991-1995. Luego tuvo experiencias de un año o máximo dos en estas dos décadas. Seguramente habrá sido un tema en discusión con los directivos para tomar esta segunda etapa con los verdes.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8