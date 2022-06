Aparecen los interesados por Gareth Bale ¿seguirá en España?

La historia de Gareth Bale y Real Madrid llegó a su fin esta temporada, luego de los años de gloria, que se cerraron con la poca participación del galés con el cuadro blanco. Luego de saberse que no habría renovación entre ambas partes, poco se hablaba de cuál sería su nuevo destino.



Ahora, como agente libre, tiene la libertad de negociar un nuevo contrato, monto económico y posibilidades para seguir su carrera, la cual él mismo puso en vilo, antes de conocerse la clasificación de Gales a Catar 2022.



En información divulgada por TyC Sports, al atacante se lo ofrecieron al Getafe, tras una declaración del presidente del club “Alguien se lo puede tomar a broma, pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador”.



Pese a que es un acercamiento, no representa algo oficial. Sin embargo, será una de las opciones que tendrán en cuenta, de cara a la próxima temporada. Además, de acuerdo a información del diario británico The Sun, Cardiff City es uno de los equipos que está interesado en tener al expreso de Gales, teniendo en cuenta que el atacante estaría dispuesto a volver a su país, para poder disputar el Mundial de Catar 2022.