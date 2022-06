Salah rompería el corazón de Luis Díaz: ¿alta traición al Liverpool?

No todo es felicidad en Liverpool. A pesar de los dos títulos conseguidos y la fiesta ofrecida desde el club por una gran temporada, las posibles salidas de cara a lo que viene tienen ‘cabezón’ a Jürgen Klopp.



Y es que aparte de la casi segura salida de Sadio Mané rumbo al Bayern Múnich, el otro referente de ataque, Mohamed Salah, estaría con pie y medio fuera...

Según ha informado ‘The Athletic’, el egipcio “está dispuesto” a dejar el equipo una vez finalice la temporada que viene. Lo anterior debido a que no se ha podido acordar el tema salarial para su renovación.



A corto plazo, desde la vereda red pueden estar tranquilos, asegura el citado medio, debido a que la estrella africana de 29 años “está totalmente comprometida” con el equipo y no ve como opción a ningún otro club europeo. Todo bien por ese lado.



La cuestión es para el año 2023, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en junio. Al no haber renovación, el jugador quedará libre y podrá negociar con quien sea. No solo se iría la gran figura sino que además lo haría sin dejar un solo euro. Terrible.



Y para terminar de completar, lo siguiente: “Bajo ese escenario (ser agente libre), Salah preferiría quedarse en la Premier League, antes de ir a otra liga”.



Por los lados de Liverpool, desde la dirigencia aseguran que su máxima prioridad en estos momentos es retener a su goleador, más aún teniendo en cuenta que a partir de enero podría tranquilamente iniciar negociaciones con un Manchester City, United, Chelsea, etc. Rivales directos en el campeonato local, algo que sería una “absoluta traición” para los hinchas.



Desafortunadamente, según avisa ‘The Athletic’, ambas partes no tratan desde diciembre del año pasado debido a que la diferencia económica entre uno y otro es “excesivamente dispareja”. Lo anterior debido que Salah, al parecer, desea un aumento considerable de salario teniendo en cuenta su gran rendimiento desde hace ya varios años.



Así las cosas, habrá que esperar por lo que finalmente ocurra. Luis Díaz podría quedarse sin los máximos referentes en ataque.