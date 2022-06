Referente de Selección fue claro: ‘afecta’ el no tener DT en propiedad

La Selección Colombia se prepara en Bogotá de cara al duelo amistoso del domingo frente a Arabia Saudita. Dávinson Sánchez, uno de los referentes en la convocatoria del entrenador Héctor Cardenas, habló ante los medios sobre el nuevo proceso que se avecina, lo que genera el hecho de no tener aún entrenador en propiedad y lo que le recomienda a los encargados del recambio tricolor.

Objetivo de la Selección en el nuevo proceso - Siempre que hay cambios, todo el mundo empieza de cero. Por lo que pasó obviamente era difícil seguir con el profe (Reinaldo Rueda), continuar el proceso. Pero nada, ya ahora todos los jugadores tiene la chance de venir a la Selección: microciclos o acercamientos de una manera u otra. Los que llegan por primera vez ahora tienen la experiencia para saber lo que es vestir la camiseta de Colombia y con ello prepararemos el partido como corresponde. La idea es estar de vuelta en el panorama internacional.



Futuro entrenador de Colombia - Creo que la Federación se está tomando su tiempo y estará analizando la mejor opción, porque tampoco es que hayan muchas. Todos están ocupados con el Mundial, pensando en citas internacionales. Obviamente te puede afectar porque es empezar un proceso, empezar de vuelta a generar ese estilo para volver al ente internacional, como corresponde. Colombia debe mostrar lo que tiene, el nivel que cada uno muestra cada fin de semana. Para nosotros ha sido muy duro no poder cumplirles a los colombianos, a nuestros familiares y nosotros mismos por no ir al Mundial.



Consejo a los nuevos en Selección - Por fortuna, muchos tienen ya lo que se llama la huella de Selección. El filtro de las inferiores. Los que vienen por primera vez compiten a nivel internacional tanto en Sudamérica como los que ha tenido la chance de llegar a Europa. Mi consejo es que Colombia no tiene nada que envidiarle a nadie, hay que buscar esa naturalidad que nos pueda dar el estilo de juego que buscamos hace tiempo.