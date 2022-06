Modo Selección: Cárdenas inició los trabajos con la tricolor en Bogotá

La Selección Colombia inició trabajos, ya pensando en buscar más alternativas, para empezar a traer nuevos talentos al entorno de la tricolor. Atrás quedó el trago amargo de la eliminación a Catar 2022, donde las críticas llegaron por todo lado, muchos frentes, con la tristeza de no estar en el Mundial.



Capítulo aparte y Héctor Cárdenas ya puso a trabajar a sus dirigidos, siendo citados todos en Bogotá, para empezar a trabajar en el estadio El Campín.



No era para más, la tricolor volvió no solo a la capital, sino que abrió las puertas a los medios de comunicación. Rueda de prensa en zona mixta, con la presencia de Eduard Atuesta, Jhon Arias y Juan Camilo Hernández, jugadores llamados a ser parte del recambio. Pequeño espacio y además, la duda de cómo afrontarán este inicio de proceso, que más adelante será tomado por el nuevo entrenador, aún en discusión.



Tras terminar la atención, los trabajos empezaron para los dirigidos por Cárdenas, con la salida a cancha de jugadores como Dávinson Sánchez, Iván Arboleda, José Luis Chunga, para hacer un rondo del popular ‘bobito’.



De a poco, fueron llegando Estupiñán, Muñóz, Moreno, Hernández y compañía. Finalmente, se completó un grupo de 14 jugadores, que estarán desplazándose a España. En el espacio que permitieron al acceso de prensa, no estuvieron presentes Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Steven Alzáte, Eder Álvarez Balanta y Kevin Agudelo, jugadores con presencia en Europa, que se sumarán mañana, una vez la Selección emprenda viaje al viejo continente.



Trabajo de calentamiento, colectivo y un pequeño juego de recreación, para iniciar el ‘sparring’ con jugadores de las divisiones menores de Equidad, que llegaron al estadio El Campín, con la ilusión, de mostrarse y compartir con algunos de sus referentes.