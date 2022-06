De querer retirarse a un nuevo plan en el futuro: las dudas de Bale

Un primero de septiembre en donde todo España celebraba el fichaje de un sorprendente Gareth Bale de excelentes presentaciones con el Tottenham Hotspurs y de mucha polivalencia y polifuncionalidad jugando como lateral izquierdo, o hasta como extremo que es posiblemente su verdadera ubicación en el campo de juego.

Nueve años como jugador del Real Madrid, 91 partidos, 19 títulos, 30 goles y 22 asistencias que cerraron el ciclo de Gareth Bale en la ‘Casa Blanca’. Mucho se habló tras los malos actos de la afición en contra del galés, tanto que Bale discutió con su agente, Jonathan Barnett que está contemplando retirarse de la actividad deportiva siempre y cuando su combinado nacional no logre la clasificación al Mundial de Catar ahora que enfrenten a Ucrania por la repesca a partido único.

Esa era la idea inicial de Gareth Bale, ponerle fin a su carrera deportiva. Una llena de glorias, pese a que las lesiones le mermaron su continuidad en el Real Madrid, anotar 30 goles en 91 partidos, tampoco es un mal registro, además que fue el líder en la Copa del Rey del 2014, en la final de la Champions League en ese mismo año y en Kiev en 2018 gracias a dos tantos del ‘Expreso de Cardiff’.

Kieran Canning, periodista de AFP preguntó por su futuro y por esos testimonios de querer retirarse, pero el galés desmintió ese plan al decir una frase muy corta, pero que deja dudas con lo que será el anhelo del futbolista, ‘creo que es muy improbable’.

Su futuro podía resolverse cuando lo ofrecieron al Atlético de Madrid, rival de su anterior club, pero el cuadro colchonero no le interesó contar con el galés. Su mente es clara con la necesidad de consolidarse en una de las 32 selecciones que irá a Catar en noviembre del 2022, y dejó un mensaje claro, ‘tenemos un partido muy importante y todo mi enfoque está ahí puesto. Realmente no necesito pensar o preocuparme por nada más. No tengo otras preocupaciones, solo me centro en Ucrania’.

Aunque todavía no se configura cuál será el próximo destino de Gareth Bale, sus palabras parecen indicar que está motivado con continuar con la actividad deportiva y no está dispuesto a ponerle fin. Dice que hay varias ofertas que pretenden al galés, pero todavía no hay nada concreto.