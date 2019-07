Bale se olvida del Madrid jugando golf... y Zidane le manda un dardo

Gareth Bale no está en Munich con la plantilla de Real Madrid porque alegó sentirse agotado física y mentalmente.

Sin embargo, el diario El Confidencial publicó imágenes suyas jugando golf, mientras sus compañeros perdían contra Tottenham y quedaban al margen de la final de la Audi Cup, en una pretemporada que ha sido más agria que prometedora y en la que urge un jugador con sus características.



"No ha viajado porque no se sentía... No estaba bien y, hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid", decía en su momento el técnico Zidane para explicar su exclusión de la convocatoria para el viaje a Alemania.





Esta era la única 'preocupación' de Gareth Bale mientras el Real Madrid volvía a perder https://t.co/fzMu6qfq9b — El Confidencial (@elconfidencial) July 31, 2019



La molestia no se ha hecho esperar y este miércoles, tras el triunfo contra Fenerbahce que cerró la participación del Madrid en el torneo amistoso, se le preguntó a Zidane por qué el galés, en vez de ir a dar una mano, estaba en un campo de golf: "No lo sé. Me estás diciendo una cosa que seguramente ha pasado. Estoy aquí, con mis jugadores, y no te voy a comentar eso. Ojalá que se haya entrenado ahí".



Ese "ojalá se haya entrenado bien" resume la situación: ni el DT sabe qué hace el jugador, ni parece existir un plan de trabajo específico, ni hay señales de que sea una preocupación para el Real Madrid. El divorcio está consumado.



Entre tanto, Bale descarta la opción de ir a China y le da un gran dolor de cabeza a Florentino Pérez, quien debe encontrarle equipo y resolver el futuro de un jugador que nadie quiere en la casa blanca y que además cobra 15 millones de euros al año.