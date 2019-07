Nunca un sentenciado por Zidane tuvo revancha: ¿lo logrará James?

Zinedine Zidane ha vuelto a Real Madrid a devolverle el prestigio perdido en una temporada 2018-2019 para el olvido... o al menos ese es el plan.

Cierto es que el inicio de la temporada 2019-2020, con la plantilla que el francés ha querido conformar y a la espera de un refuerzo estelar más, no es precisamente halagüeño. No ha logrado ninguna victoria en la pretemporada y especialmente duele el 7-3 que le aplicó su rival, Atlético de Madrid, una humillación que en Madrid nadie quiere pasar por alto.



Las lesiones han trastocado sus planes y lo han obligado a considerar a jugadores que estaban descartados. La duda es: ¿cambiará su filosofía de no reconsiderar las decisiones una vez tomadas a pesar de la actual circunstancia? En ese contexto, ¿James Rodríguez podría tener alguna oportunidad?



Hay que decir que Zidane es irrevocable una vez apuesta por algo. En su primer paso por el Real Madrid, le bajó el pulgar al colombiano y definitivamente le cerró el cerco hasta provocar su salida hacia el Bayern Múnich. Fue el mismo caso de Álvaro Morata, quien fue el Chelsea tras el doblete en Champions League y, aunque contaba con la simpatía del DT, terminó con la camiseta del Atlético antes que en su casa 'merengue' cuando regresó al país: se fue y se fue.



En al actual temporada, los sentenciados son varios y, según la crítica, de gran valor para dar vuelta a un inicio de temporada perturbador.







El primer 'descabezado' de la lista es Gareth Bale, el hombre al que pocos quieren ver en el Real Madrid. "Si se va mañana, mejor", decía el francés en una rueda de prensa, visiblemente molesto. Después ha tenido que moderar el discurso, más presionado por la pérdida de valor del jugador en el mercado que por un cambio de actitud hacia él. Hizo gol y fue figura en Estados Unidos pero ni así logró cambiar la opinión de Zizou. Está sentenciado.



Fue el mismo destino Marcos Llorente, el delantero de 24 años que salió del club 'merengue' para reforzar, y de qué manera, al Atlético de Madrid. La molestia de Florentino Pérez es tan grande que terminaría por decidir que James, otro objetivo 'colchonero', no salga, solo por el temor de terminar 'fortaleciendo al enemigo'.



Es la misma historia de Mariano, el dominicano que no lució antes por culpa de las lesiones pero que ahora parece ser transparente para Zidane: es el único jugador de campo sin un solo minuto en la gira por EE. UU. ¡Hasta los juveniles tuvieron esa posibilidad! Zidane lo puso en la línea de salida con la intención de ajustar al menos 40 millones de euros para buscar el fichaje de Pogba. Mónaco y Roma lo buscarían, aunque él no quiera escuchar ofertas de nadie y no renuncie a la revancha en Real Madrid. Lástima, ya había ido al Lyon por la falta de minutos con el actual DT y ahora sigue su camino...



La misma película la contó Dani Ceballos, quien fue cedido al Arsenal de Inglaterra ante la certeza de que tampoco contaría para Zidane. Curiosamente los tres, Llorente, Mariano y Ceballos, fueron descartados por Zidane en su exitosa primera etapa. No volvieron a tener opción.



En la lista también caben Sergio Reguilón, Theo Hernández, Martin Odegaard y hasta Borja Mayoral, todos cedidos en préstamo a otros equipos por el Real Madrid por no tener la confianza de Zidane.



El turno sería para James, quien ante la lesión de Asensio podría quedarse, a pesar de ser un descarte total del entrenador. ¿Lo hará cambiar de opinión? Pocos se atreverían a apostar por ello...