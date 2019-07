¿Hay con qué pelear?: la competencia de James en el Real Madrid

James Rodríguez, al parecer, tendría todo listo para quedarse en el Real Madrid. La lesión de Asensio es una de las principales razones que dejarían al colombiano en el cuadro blanco, aunque tendría una competencia de altísimo nivel en sus posiciones.



El cafetero, que ya ha jugado en varias posiciones en la zona de volantes, tiene una dura pelea por el puesto para la próxima temporada.

De primera mano está el lugar de dónde es especialista, como volante '10'. Sin embargo, el lugar estaría ocupado por Eden Hazard, pedido especialmente por Zinedine Zidane y que no tendría discusión. En este mismo lugar, también lucharía con Isco y el otro era Asensio, pero el futbolista tuvo una fuerte lesión y no estará disponible. ¿Podrá, además, jugar junto a Hazard?



Carlos Queiroz ya lo probó como extremo y, por qué no, podría tener la nueva posición en Real Madrid, equipo donde también probó allí. En esta zona es un poco más asequible, pues uno de ellos es Gareth Bale, que tiene menos posibilidades de jugar con Zidane que James... Otro de ellos es el joven Vinicius Jr. y Lucas Vásquez, que 'mandan' en los extremos.



Finalmente, está la posición en la que menos brilla: la zona defensiva. Luka Modric y Toni Kroos son los dueños de esta zona y no será fácil competir contra estos titanes de nivel mundial, pero por su experiencia en Bayern Múnich podría apuntar a un puesto en este lugar.