¿Carta de libertad? El jugador del Barcelona que la rechazó

El Barcelona se encuentra en la lucha desesperada por reducir sus costos para la nueva temporada que está por arrancar. Entre los objetivos, está reducir, en gran medida, los salarios de sus jugadores. Por lo que han optado por ofrecer alternativas a aquellos jugadores que no están en los planes de Koeman, además, que no sumaron minutos en la campaña anterior.



En días pasados, Matheus Fernandes fue el primero en irse con la carta de libertad bajo el brazo, permitiendo que su pase quedara en propiedad del brasileño. Pero a estos se le sumó el de Samuel Umtiti, quien desde hace meses no tiene lugar en el esquema de Koeman y espera poder continuar con regularidad en el cuadro catalán.



Sin embargo, al recibir su pase en propiedad y terminar su vínculo contractual con el club, el francés afirmó que prefiere cumplir su contrato con el cuadro catalán. El vínculo entre ambas partes finaliza en el 2022, por lo que las negociaciones por llegar a una solución se incrementan.



El plan del Barcelona es no contar con él, buscando reducir costos en el ámbito salarial, para los fichajes y el gran objetivo, renovar a Lionel Messi.