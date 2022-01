¿Y la crisis? Barcelona negocia con uno de los mejores pagos del mundo

Es de no entender lo que pasa con el FC Barcelona. A pesar de la crisis económica que vive el club tras la gestión de Josep Maria Bartomeu, el interés por los grandes fichajes no ha parado.



El cuadro culé hace poco hizo oficial la contratación de Ferran Torres a cambio de 50 millones de euros, una completa barbaridad teniendo en cuenta la época de escasez. Así mismo suena Erling Haaland como la futura gran estrella del equipo.

Ahora bien, en medio de la guerra con Ousmane Dembélé y lo que parece ser su salida irrevocable ante la no renovación contractual, la directiva, encabezada por Joan Laporta, está negociando con uno de los jugadores mejor pagos del mundo.



Si no hay dinero en las arcas del club: ¡¿Cómo piensan pagarlo?!

​En diálogo con ‘TNT Sports Brasil’, Oscar, el otrora jugador del Chelsea y la selección brasileña, confirmó que ha tenido acercamientos con el cuadro blaugrana y las negociaciones están andando.



“El Barcelona se puso en contacto con mi agente para conocer la posibilidad de ficharme, porque sabe que nuestro campeonato estará parado hasta marzo... Escuché que tenía interés en mí, todavía están hablando con mi agente y están viendo si existe una oportunidad”, expresó el jugador del Shangai Port de la Superliga China.



A pesar de que conoce perfectamente la difícil situación del Barcelona, su agente justamente es el mismo que el de Philippe Coutinho, aseguró que “sería una oportunidad increíble para mí y para el equipo”. “Ahora soy más maduro y experimentado. Creo que sería genial para todos”, complementó.

​Con esto sobre la mesa, el diario ‘Mundo Deportivo’ informó que el gran problema entre jugador-club pasa por el límite salarial y las complicaciones que de allí salen a la hora de inscribir nuevos jugadores.



Lo bueno es que Oscar, según dice el medio, no tendría problemas en rebajarse el sueldo hasta el nivel más bajo, tal y como lo está haciendo su compatriota Dani Alves, y aumentar la suma a partir de incentivos y bonus; lo malo es que el entrenador Xavi Hernández no lo vería como una prioridad teniendo en cuenta las variantes que tiene en la mitad del campo con los jóvenes de la cantera.



Vale recordar que el volante de 30 años tiene contrato en China hasta finales de 2024, lo cual implicaría una millonaria compra del Barcelona, y además su salario supera los 24 millones de euros por temporada.