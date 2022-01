Stoichkov se enfada con Dembélé: ‘No manches el escudo de Barcelona’

El FC Barcelona y el delantero francés Ousmane Dembélé pasan las horas más críticas de su relación. El jugador no fue tenido en cuenta para el último partido de Copa del Rey y su no renovación ha tensionado las cosas. Es por eso que el club azulgrana pretende venderlo cuanto antes.



Es por su actitud que Dembélé es criticado. Y el más reciente comentario sobre el jugador lo hizo el exfutbolista búlgaro Hristo Stoichkov, quien lanzó fuertes declaraciones en TUDN.



“Jamás entendiste lo que es el Barça. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo. Muchas gracias por estar engañando a la gente haciendo creer que sabes jugar al fútbol. Te lo digo yo que jugué en esa posición. Deja la camiseta y dí 'señores, me voy’”, aseguró Stoichkov.



Y le mandó un mensaje a Joan Laporta, actual presidente del Barcelona: “Señor Laporta, abra la puerta y que se vaya. Esta gente que no siente los colores que se vaya. Yo sudé esta camiseta y sé lo que es el Barça”.