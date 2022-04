Otro escándalo de Piqué: así urdió plan para jugar Supercopa en Arabia

Un nuevo escándalo se destapó en las últimas horas y salpicó al defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué', a quien señalan de haber recibido una millonaria comisión por una de las decisiones más impopulares de los últimos años en el fútbol español.

La decisión de jugar la Supercopa de España fuera del territorio nacional levantó una agria polémica en su momento (2019), pues muchos clubes alegaron que era una complicación el desplazamiento, el tiempo de descanso, la logística para la afición y decenas de problemas más, los cuales se habrían resuelto a golpe de chequera, pues los millonarios pagos a los equipos silenciaron las críticas.



Lo que no se sabía, hasta ahora, era cómo se había urdido ese impopular pero lucrativo negocio. Según el diario El Confidencial, todo partió de Gerard Piqué, defensor del FC Barcelona, y su empresa Kosmos.



Según la fuente, el jugador ganó una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, sobre los 40 millones de euros que, por cada edición, paga la compañía pública saudí Sela: Kosmos se llevaría cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados, 24 millones en total.



El Confidencial apoya sus afirmaciones en conversaciones reveladas entre el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y Gerard Piqué: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", dice Piqué en una de las conversaciones reveladas, ante las reservas del directivo de jugar fuera de España.



Pero Rubiales se convence al ver los generosos números que le expone su interlocutor y, según El Confidencial, acuerda con Piqué un plan para convencer al Real Madrid: "A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", dijo el directivo.



El 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicitó a Piqué por el éxito de su plan: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites".



El desenlace es por todos conocido: la primera edición de la Supercopa de España fuera del país se celebró en Arabia Saudí en enero de 2020, el campeón fue Real Madrid, que venció al Atlético por penaltis, en un torneo en el que también participaron Barcelona y Valencia. Rubiales admitió la intermediación de Kosmos pero dijo que no pagó comisión, sino que ayudó a que los árabes le pagaran.



Piqué y su empresa han hecho varios negocios en los deportes, entre ellos el nuevo formato de la Copa Davis y el patrocinio de Rakuten al club catalán.