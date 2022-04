Dani Alves se confiesa: ¿Prefiere a Mbappé o Haaland para Barcelona?

Dani Alves tiene 38 años y vive un gran momento en su regreso al FC Barcelona. Quiso hacer parte de la recuperación deportiva y ha tratado de colaborarle al técnico Xavi Hernández para que los jugadores más jóvenes recuperen la confianza y entiendan lo que significa vestir la camiseta azulgrana.



El brasileño sabe que no le queda mucho tiempo en el club y en su carrera, pero sí quiere ver que el Barça vuelva a armarse para luchar por todos los títulos y por eso opinó sobre un fichaje soñado para la próxima temporada.



En entrevista con Mundo Deportivo, Alves habló de los dos atacantes de moda en Europa: Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes han sonado para jugar en LaLiga de España.



“Si yo pudiera, iría a por Mbappé. Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”, dijo Alves.



Y aunque no descartó a Haaland, insistió: “A mí me gustan los jugadores buenos, siempre aportan muchas cosas. Pero tú me has dado a elegir y yo he dicho el que más me gusta, el que creo que para el perfil del Barça encajaría más. Hay otras opciones, es evidente, pero para gustos, colores”.



Y si estuviera en sus manos, esto es lo que haría Dani Alves con Lionel Messi: “¿Que vuelva? Yo si quiere le invito, mi casa es su casa. El último baile estaría bien, lo hizo Jordan y lo podría hacer él. Messi podría ser lo que le falta a cualquier equipo. Estamos hablando de otra cosa, si estuviera a mi alcance, agarraba el avión, me iba allí y se lo traía aquí a la gente otra vez”.