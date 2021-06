¿Hazard se va de Real Madrid? ‘Los últimos dos años fueron difíciles’

Eden Hazard se prepara para llevar a lo más alto a Bélgica en la Eurocopa 2021. Sin embargo, el fantasma de las dos últimas temporadas con el Real Madrid lo persigue. Su papel no ha podido ser el que los aficionados merengues esperaban, pues ha tenido constantes lesiones que no le han dejado demostrar su potencial.



A pesar de la confianza que le dio Zinedine Zidane, Hazard no ha podido consolidarse. Es por eso que muchos se preguntan si el ciclo en España se cerró para Eden, y si desea cambiar de equipo para la próxima temporada, donde pueda escapar de la presión y las críticas.



“El Real Madrid es el club más grande de todos y por supuesto que hay presión. Cuando juegas al fútbol allí, la gente espera que seas el mejor del mundo. Pero, ¿por qué debería estar estresado? Es el club de mis sueños desde que era pequeño. Miré a Zidane con admiración al Madrid”, dijo Hazard en una reveladora entrevista con el medio belga ‘Het Nieuwsblad’.



Así, en la charla le preguntaron a Hazard si se quedará en el Real Madrid la próxima temporada, o si ya ve la posibilidad de alejarse y buscar un club en donde pueda renacer.



“Ni siquiera se me ocurrió por un segundo que sería mejor que me fuera. No voy a dejar ahí un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid, ¿sabes? Y si jugué, fue difícil por la covid. Jugamos en un estadio sin aficionados, mientras yo acababa de fichar para jugar al fútbol en un Bernabéu lleno. Espero que las obras de nuestro estadio se terminen pronto y que las gradas se llenen de nuevo. Necesito eso”, comentó.



Hazard lamentó que se le haya comparado con Cristiano Ronaldo, pues el belga fue el flamante fichaje blanco justo cuando el portugués se fue para Juventus. “Eso es otra cosa. No soy Cristiano Ronaldo. Él marca de 60 a 70 goles en un año, yo marco de 60 a 70 goles en siete u ocho años. Somos diferentes. Por ejemplo, nunca saltaría tan alto por encima de un defensor para cabecear una pelota. Imagina. Pero no entré en Madrid con la idea: aquí tengo que ser el nuevo Ronaldo. Solo tengo que ser Eden Hazard”, apuntó.