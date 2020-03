Efecto crisis: Atlético se une a Barcelona en rebaja masiva salarial

La Liga de España amanece este viernes con una nueva declaratoria de emergencia económica, la cual obedece a la crisis sanitaria por el coronavirus covid-19.

Se trata del Atlético de Madrid, que sigue los pasos del FC Barcelona y se acoge a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), una medida económica que afectará a unos 500 trabajadores directamente en sus salarios.



En una carta pública enviada a los socios, el equipo donde actúa el colombiano Santiago Arias, explica que la medida cobija a “aquellos profesionales que, debido al estado de alarma declarado en nuestro país, no puedan desarrollar su trabajo al haber cesado por completo su actividad, así como para aquellos a los que su jornada laboral se ha visto reducida de manera relevante. Ambos casos afectan tanto a empleados como a jugadores y técnicos de nuestros equipos”.



Según la carta, la medida es inevitable: “Estamos trabajando para minimizar el impacto de la medida y limitarlo a lo estrictamente imprescindible”.



El diario El País explica que el club 'colchonero hace un balance pesimista: "La exposición que realizan desde la dirigencia rojiblanca relata dos tipos de pérdidas: las irrecuperables, producidas desde que se inició el parón, y las imprevisibles, derivadas de la incertidumbre sobre cuándo se restaurará la normalidad".



El ERTE afecta de manera directa a 300 empleados del fútbol base, al menos 100 de las tiendas y cerca de 50 que atienden al público.

Carta del consejero delegado del club ➡ https://t.co/LXIY9PEyWC — Atlético de Madrid (@Atleti) March 27, 2020



En cuanto a la plantilla principal y el entrenador, el club anuncia que comenzará una negociación para rebajar los salarios, en consideración con la reducción de la jornada laboral, que no tiene entrenamientos, partidos ni concentraciones, obligaciones estipuladas en los contratos. La intención sería no solo evitar una crisis peor dado el alto endeudamiento de las últimas temporadas sino salvar a aquellos empleados de la base que se verán más afectados por la reducción de sus ingresos.



Según El País, "el Atlético roza el tope salarial, 348,5 millones, que le estableció el control económico de LaLiga y una deuda neta de 522,4 millones, apalancada en los rendimientos deportivos que por ahora, y en un tiempo indeterminado, no tendrá.



Se trata de una realidad igual a la del FC Barcelona, que este jueves tomaba la misma decisión para paliar la crisis económica.