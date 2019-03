'Soy uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme'

Courtois no la pasa nada bien. En Real Madrid parece que no va a tener muchos minutos y en el último partido de Bélgica cometió un gravísimo error que le costó un gol a su equipo, que igual terminó ganando 2-1.

Aunque es un jugador experimentado por su paso en Atlético de Madrid y Chelsea, el belga está viviendo el momento más difícil de su carrera y no le presta atención a las críticas. "Me sigo considerando uno de los mejores, a pesar de que la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte, estoy tranquilo porque entreno bien y juego bien", dijo a los medios de su país.

Sobre su último error, el arquero explicó cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a recibir un gol de esa índole en el partido contra Rusia.

"Cheryshev me da un codazo y me quedé sin fuerzas para despejar el balón. Fue un pequeño error, pero así es la vida del portero. A pesar de eso, después mantuve la calma e hice mi partido", dijo.