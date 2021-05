La barrida que planea Laporta en FC Barcelona: ¡Messi y solo 8 más!

FC Barcelona planea una revolución. Bueno, lo tenía en mente desde la pasada temporada pero ahora, de la mano del presidente Joan Laporta, sí que estaría todo listo para dar un paso doloroso pero necesario.

El directivo dijo, en la celebración del título de Champions League femenino, que era momento de una transformación total. Y las piezas estarían dispuestas ya, al menos en su cabeza.



Según informa el diario Sport, hay una lista de solo 8 jugadores que son intransferibles: Ter Stegen, Araujo, Mingueza, De Jong, Pedri, Ilaix, Ansu y Messi. El argentino es el único de la lista que no está firmado pero sabe que es la punta de lanza del proyecto y, según los directivos, aceptará la renovación.



Después hay hasta 10 jugadores que estarán en la puerta de salida: Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Riqui Puig, Coutinho, Matheus, Griezmann, Braithwaite y Dembélé. Ojo que en estos dos últimos casos hay asteriscos: Griezmann será el capo si Messi no renovara y a Dembelé le está ofreciendo ampliación de contrato (vence en 2022) pero, si no hay acuerdo en julio, escucharán ofertas.



Otro canterano que al final, tras mucho insistir, iría cedido en préstamo es Riqui Puig, pues no ve una con De Jong y Pedri.



El último capítulo tiene a tres capitanes, sobrevivientes de la última etapa dorada pero muy criticados en las últimas dolorosas derrotas: Piqué, Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto: "Laporta y su equipo creen que los resultados de los últimos años, especialmente en Europa, y la delicada situación económica del club empujan al Barça a redefinir el status de estos cuatro jugadores", dice Sport.



Léase: rebajan muy considerablemente sus salarios o se van. Claro, vale decir que solo Sergi Roberto tiene contrato que termina en 2022 pues a todos los demás los renovaron en medio del caos directivo previo a Laporta. La negociación será difícil y, seguramente, dolorosa.