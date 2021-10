No es por un despido: verdadera razón de Koeman para ganar El Clásico

El Barcelona vive la peor crisis de su historia. A la salida de Lionel Messi y el desastre económico que dejó Bartomeu, se le suma el criticado desempeño deportivo con Ronald Koeman al mando.



La relación entrenador-hinchas es prácticamente nula. Hay malestar por múltiples motivos: estilo de juego, los pobrísimos resultados, el desempeño de algunos fichajes y las declaraciones polémicas. Todo mal.

Aunque todo parecía que su proceso terminaría en breve, la directiva sorprendió este viernes con un sorpresivo anuncio. El vicepresidente Rafa Yuste gritó a los cuatro vientos que el neerlandés continuará en su cargo sin problemas.



Declaración que va en contravía de absolutamente todas las filtraciones de semanas anteriores en las que medios locales aseguraban una destitución pronta. Y razones no faltaban: derrota contra el Atlértico, séptima posición en Liga y victoria sufrida en Champions contra el modesto ¡Dinamo!



A pesar de todo lo anterior, la decisión es continuar su proceso a como dé lugar, razón por la que el clásico del domingo frente al Real Madrid no tendría mayor repercusión en su futuro. Eso sí, el DT se jugará un partido aparte.



La razón es sencilla: el público. Entre semana se dio la peor asistencia de público en la historia reciente del Barcelona para un partido de Champions. Y es lógico, a muy pocos, casi a nadie, los convence el estilo Koeman. Incluso el mismo Laporta declaró hace poco que el club necesitado de sus aficionados tanto el apoyo en las gradas como el dinero de las entradas. De otra forma no superarán la crisis.

En este orden de ideas, la misión de Koeman ni siquiera es ganarle al Madrid. Obviamente que si lo hace será muchísimo mejor. Lo que necesita, según importantes medios españoles, es mostrar un juego diferente: atrevido, ofensivo, organizado. Los aficionados quieren ver al Barça de anta{o y qué mejor forma de hacerlo que en este derbi mundial.