Ojo, Rueda: puro sacrificio y compromiso defensivo de James en Catar

Este viernes, James Rodríguez disputó su primera final en territorio catarí. En cuanto al resultado, desafortunadamente su equipo, Al-Rayyan, se quedó con las manos vacías tras caer en los penaltis con el Al-Sadd de Xavi Hernández.

Desde el arranque, James integró una línea de tres en la mitad junto a Hatem y Nzonzi. Pero con el pasar de los minutos, el francés campeón del mundo en 2018 quedó como cabeza de área, mientras que Hatem y el colombiano aparecían como interiores.



En dicho sentido, el ex-Everton tuvo dos tareas puntuales: acompañar el ataque entrando como mediapunta y en defensa dar un mano con el retroceso, más allá que por momentos se armaba un doble pivote con Hatem-Nzonzi y darle así mayor libertad al cucuteño.



Ahora bien, James tuvo un especial cuidado con el aspecto defensivo. Retrocedió cada vez que su equipo lo necesitó, se lanzó al suelo varias veces para recuperar o cortar ataques rivales, en un par de oportunidades apeló al juego físico e incluso por momentos armó el doble pivote con Nzonzi. Faceta que poco se le conocía.



Eso sí, en ataque no lució bien, por lo menos en la primera parte. Sus compañeros no lo encontraban para descarar y tampoco se ayudó bajando a pedir la bola. También lució inseguro e impreciso al intentar pases largos.



En el complemento, y con Al-Sadd apretando por el empate, Rodríguez Rubio intensificó su labor en defensa. A esto le sumo pura entrega y una que otra ‘careada’ con los jugadores rivales.



Respecto al ataque, mejorar enormemente. Pudo entrar en el circuito, inició juego desde el fondo y filtró algunos pases. Es más, tuvo un buen remate de media distancia que pasó rozando el pórtico, probó suerte con un tiro libre y asistió a Boli con un pase frontal muy bueno.



Ya en el último cuarto de hora recibió una fuerte entrada que lo dejó tendido en el césped. Aunque recibió atención médica y pudo continuar, se le notó ya muy desgastado. Finalmente fue sustituido al minuto 85, razón por la que no pudo cobrar en la tanda.



Con lo anterior sobre la mesa, ilusiona completamente aquella cara en defensa que mostró James, principalmente pensando en Selección Colombia, y respecto al ataque debe seguir sumando partidos, necesita rodaje para recuperar su mejor forma.