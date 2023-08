Barcelona, muy cerca de fichar a estrella de la Liga Española

Durante el mes pasado, el diario AS en España desveló una de las bombas del mercado. Y es que, en entrevista, el jugador portugués, Joao Félix confirmó que su sueño era jugar en Barcelona.



“Me encantaría jugar en el Barça. Siempre fue mi sueño desde niño”, mencionó el actual jugador de Atlético de Madrid. Estas palabras no cayeron bien en la directiva ‘colchonera’ y aunque se esperaba que el equipo facilitara su salida al contrario subieron sus exigencias económicas.



Un mes después de esto, el portugués no cuenta para Diego Simeone y se acerca cada vez más a Barcelona que ante la imposibilidad de fichar a Bernardo Silva y a Neymar irá con todo por el portugués.

Varios medios españoles señalan que el Atlético quiere 15 millones por la cesión del jugador, pero ningún equipo europeo está dispuesto a llegar a esa suma y solo Al Hilal estaba dispuesto a pagarla.



Por su parte, Simeone quiere la salida del jugador cuanto antes y todo indica que será hacia Barcelona que esperará hasta los últimos días de mercado para conseguir una cesión más barata.



De igual manera, el movimiento se aceleraría tras los cambios en la dirección deportiva de Barcelona ya que Mateu Alemany no estaba a favor de la llegada del luso mientras que Deco, nuevo director deportivo, le encanta el jugador.



Además, la marcha de Ousmané Dembélé y la más que probable salida de Ansu Fati ha hecho que Xavi vea factible la llegada de Joao Félix.