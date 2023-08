¿‘Bolillo’ renunció al Junior? Dan por hecha su salida del club

A falta de confirmación oficial, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no sería más el técnico de Junior de Barranquilla. El entrenador habría dado un paso al costado tras la eliminación por Copa Betplay.



La versión que corre a esta hora es que el técnico rojiblanco entregó su renuncia anoche tras el partido ante Cúcuta y de igual manera asistió a su última rueda de prensa con el equipo.



Se espera que durante el transcurso de este jueves 17 de agosto, Junior del comunicado oficial de la salida del entrenador.

‘Bolillo’ ya venía en la cuerda floja ya que durante este semestre no había podido ganar ningún partido ni en Liga Betplay ni en Copa, una situación prácticamente insostenible para la directiva del ‘Tiburón’.



De igual manera, la hinchada y el bajo rendimiento de algunos jugadores han conseguido que el entrenador decida no seguir más al mando de un equipo que no ha podido levantar cabeza en su ciclo.



‘Bolillo’ se iría de Junior con un balance de siete victorias y empates, más seis derrotas y deja al club eliminado de Copa y en el puesto 17 de la Liga.