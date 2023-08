Junior estudia reemplazo para ‘Bolillo’ Gómez: seguro no lo recomendó

En Barranquilla hay revuelo, pues se asegura que Hernán Darío Gómez presentó su renuncia y no será más el técnico del Junior. La decisión estaría tomada desde la noche de este miércoles, cuando el tiburón quedó eliminado de la Copa BetPlay 2023 a manos del Cúcuta Deportivo.



Y aunque no es oficial la salida de Gómez, la prensa barranquillera ya asegura que la directiva del club ya maneja nombres importantes para reemplazar al ‘Bolillo’, pues ahora el reto es remontar la situación en la Liga II.



Así, uno de los nombres que se destacan es de un mundialista, y que seguramente no lo recomendó ‘Bolillo’, pues son conocidas sus diferencias con el que sería el principal candidato para reemplazarlo.



Jorge Luis Pinto sería la primera opción para darle un nuevo viento al proyecto del Junior, según las primeras versiones de la prensa en Barranquilla.



El técnico santandereano renunció al Deportivo Cali antes de arrancar la Liga II y está libre; y cuenta con una experiencia similar a la de Gómez, para asumir el importante reto.



Sin embargo, hay nombres como el del brasileño, nacionalizado costarricense, Alexandre Guimarães; también el uruguayo Marcelo Méndez.



Así, se espera que la temporada de humo tome fuerza en el entorno del Junior, pero la dirigencia deberá trabajar a marcha forzada si se va el ‘Bolillo’, pues deberá conseguir un técnico de jerarquía.