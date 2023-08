Teo Gutiérrez pidió a polémico delantero en la Selección Colombia

Teófilo Gutiérrez en sus últimos años en Junior tuvo varios socios que le ayudaron a concretar muchos goles y uno de ellos fue Luis Sandoval, jugador con el que se ha reencontrado este año en Deportivo Cali.



Ambos vienen siendo titulares en el cuadro azucarero y han empezado a mostrar de nuevo esa química que tenían en Junior.



Pues bien, Teo en diálogo con Diario AS elogió la labor del ‘Chino’ y aseguró que pese a sus actos de indisciplina en Junior debería ser tomado en cuenta para la Selección Colombia.

"Ojalá llamen a (Luis) Sandoval a la Selección. Lo veo entrenando y me acuerdo cuando tenía 20/23 años. Es un jugador joven que hay que cuidar, los brasileros se cuidan, ¿por qué nosotros no nos podemos cuidar? Todos comenten errores y todos merecen una segunda oportunidad. Él es un jugador con mucho talento que le falta a la selección”.



De igual manera, el atacante aprovechó para referirse a la actualidad del seleccionado nacional: “Hasta ahora me ha gustado el proceso, porque han llamado casi a todos, es de mérito. Ojalá que estén muchos jugadores de Millonarios porque se lo merecen, han quedado campeón. Hay varios que juegan bien. A Llinás hay que soltarlo, está muy amarrado. Cataño que le pega bien a la pelota, necesitamos jugadores que le peguen bien”.



Por su parte, se refirió a la falta de gol en la Selección durante la última Eliminatoria: “La Selección tiene goleadores, más no tiene buenos jugadores adelante. Tiene buenos goleadores, pero necesitas tener uno atrás que les lleve la pelota, que le haga movimientos, que se asocie. ‘¿Otro Teo?’ Es difícil, pero lo puede haber. Hay varios, no te quiero dar nombres porque después lo ensuciamos”.



Además, se refirió a Luis Díaz y habló sobre el momento en el que conoció y dio su opinión sobre el momento del futbolista.



Lo conocí de pequeño, le enseñaba muchas cosas y me alegré cuando decían ‘uy va a River’, pero yo dije ‘no, este jugador es de Europa’. Menos mal que no lo llevaron a River, aunque yo feliz que fuera a River, pero Luis Díaz mostraba el fútbol pícaro, de alegría, de ir para adelante, la velocidad con la pelota y yo decía ‘este hijuemadre es crack’. En Junior le costó un poco y yo le dije al jefe ‘cálmese, ¿botó tres goles y ya ahora no sirve? No no, hay que dejar que ese es el futuro del fútbol colombiano’”.



Y concluyó: “Le dije al viejo (Fuad) y a Comesaña también. Y míralo ahora. Ahorita lo estaban cuestionando, pero él tiene que quedar de ahí para el Real Madrid, para Barcelona. Lo estaban cuestionando y zampó un gol. Los cracks son cracks. Los jugadores diferentes son diferentes hasta en el dormir”.