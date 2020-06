El jugador que puso en riesgo su matrimonio para fichar por Barcelona

Uno de los fichajes que más causó sorpresa en el mundo Barcelona fue el del danés Martin Braithwaite. El futbolista llegó al equipo culé con el fin de aportar en la ofensiva tras la lesión del francés Ousmane Dembélé. El atacante con pasado en Leganés, contó una particularidad de su intimidad, que marcó los momentos previos a su contratación.

"Recibía muchas llamadas pero no le conté nada a nadie, ni a mi mujer. Ella empezó a sospechar algo porque siempre salía de casa, con el frío que hacía Madrid, para hablar atender las llamadas. Mi mujer creyó que tenía una amante. Hasta la noche en la que le dije: 'Tengo que decirte algo'. Ella me respondió: 'Sé lo que vas a decir' Me supo mal no poder darle la sorpresa. Ella estaba feliz y entendió todo lo que había sucedido esos días anteriores", señaló el futbolista en entrevista con 'The Guardian'.

Además, el delantero también reveló parte de su infancia, hablando sobre los dos años que duró anclado a una silla de ruedas: "Pasé dos años en una silla de ruedas. Tenía algo llamado Legg-Calve-Perthes, una enfermedad de la cadera. Debía descansar la zona, no presionarla porque podía volverse suave y deformarse.".



"Era muy joven, entre cinco y siete años. Ya no tengo muchos recuerdos, fueron momentos tristes, así que creó que borré eso de mi mente. Solo recuerdo que quería jugar al fútbol cuando veía a todos haciéndolo. Necesitaba tener a alguien sobre mí porque siempre estaba tratando de saltar de la silla. Mi padre me dijo que cuando volví a jugar se puso triste: podía ver a su hijo corriendo pero cojeando”, finalizó el jugador de 29 años.