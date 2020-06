Vuelve el fútbol a España: ¿Recuerda cómo estaba? ¡Aquí lo recordamos!

¡Vuelve España! Ustedes entienden: pasaron tres meses, justo se cortó LaLiga cuando FC Barcelona daba un zarpazo y le quitaba el liderato a Real Madrid, teníamos la duda de la situación de James (que aun mantenemos), se desinflaba el Atlético de Madrid y se quedó todo en pausa, de manera intempestiva, por culpa del coronavirus covid-19. Pero vuelve por fin y esa ya es una razón para celebrar.

Con el duelo Sevilla vs Betis se reactiva la competencia (3:00 p.m. hora colombiana) que estaba.. ¿dónde la dejamos? Ah si, acá, una píldora para la memoria... tres meses de cuarentena borran muchos recuerdos...

​

¿Qué fue lo último que pasó?



La última jornada disputada en LaLiga, la número 27, trajo consigo un cambio de líder. El Barcelona ganó 1-0 a la Real Sociedad y aprovechó la derrota del Real Madrid ante el Real Betis en el Benito Villamarín (2-1) para ponerse primero con dos puntos de ventaja sobre los de Zinedine Zidane. No hay por tanto un líder diferenciado ya que el conjunto blanco le había arrebatado la primera posición al cuadro de Setién solo una jornada antes.



Tras cinco victorias consecutivas entre enero y febrero, a los blancos les faltó continuidad en las últimas cuatro jornadas, con solo una victoria, precisamente ante el Barcelona (2-0), un empate y dos derrotas. La llegada de Quique Setién al banquillo del Barcelona, sustituyendo a Ernesto Valverde el pasado mes de enero, no terminó de despejar las dudas. A pesar de ello, los catalanes han ganado cinco de sus últimos seis partidos ligueros, con la excepción de su derrota en el Santiago Bernabéu.

Aun es un duelo entre dos por el título, pero con matices...



En la punta de la tabla están Barcelona (58) y Real Madrid (56), pero, según los datos de OPTA, sus promedios son bastantes bajos a estas alturas de temporadas si se comparan los que tenía el campeón de liga en las anteriores campañas tras la disputa de los primeros 27 encuentros.



Hay que remontarse a la temporada 2006/07 para encontrar un campeón de LaLiga con menos puntos tras 27 partidos (Real Madrid con 48) que los que tienen actualmente Barcelona y Real Madrid.



También llama la atención la escasa capacidad goleada del Real Madrid (49) en la actual campaña, ya que ningún equipo campeón de LaLiga ha anotado tan pocos tras 27 encuentros desde también la 2006/07 (Real Madrid, 37). El síndrome Cristiano Ronaldo, que aun no se supera...



Y por otro lado destacan también los 31 goles recibidos por el Barcelona hasta el momento, la cifra más alta recibida por el que fuera el campeón de Liga en esa campaña tras 27 encuentros desde el Deportivo de La Coruña en la 1999/2000 (33 goles encajados).

¿Y en qué estaban los demás?





Sevilla (47), Real Sociedad y Getafe (ambos 46) y Atlético de Madrid (45), de Santiago Arias, escoltan en la tabla a Barcelona y Real Madrid, aunque con mucha desventaja.



Cierta falta de regularidad ha alejado al Sevilla de Lopetegui de los dos primeros puestos ya que solo una vez esta liga ha logrado enlazar tres victorias seguidas. En casa no termina de lograr todos los puntos que suelen ser habituales en ellos y solo han sido capaces de ganar dos de sus últimos seis encuentros en el Ramón Sánchez Pizjuán (3E 1D). Pero solo el Real Madrid (25) ha sumado más puntos fuera de casa que el cuadro hispalense (24) en esta edición liguera, con siete triunfos lejos de Nervión – su récord de victorias visitantes es de 10, logradas en la 2008/09 y la 2014/15.



El tercer clasificado es al Real Sociedad que no empezó bien el año 2020 con tres derrotas en sus primeros cuatro encuentros (1V) pero que ha ganado cuatro de los últimos cinco (1D) y está a la espera de disputar la final de Copa del Rey ante el Athletic. Ha sumado 46 puntos en LaLiga 2019/20 y solo ha terminado entre los cuatro primeros cuatro veces anteriormente en un campeonato de 38 jornadas, la última, en la 2012/13 con Philippe Montanier (4º con 66 puntos).



Gran campaña la del Getafe de José Bordalás que este año ha disputado la Europa League, pendiente de que se jueguen los octavos ante el Inter, y también parece tener miras europeas de caras al próximo curso. A pesar de que solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos ligueros (1E 2D), son cuartos igualados a puntos con la Real Sociedad. Ha sumado ya 46 puntos en la 2019/20 (13V 7E 7D), su mejor puntuación tras los primeros 27 partidos de la temporada en la máxima categoría.



Hay que bajar hasta la sexta posición para encontrar al Atlético de Madrid de Diego Simeone que este año no parece ser una alternativa en la lucha por el título. En todas las temporadas completas del argentino como su entrenador han terminado entre los tres primeros, objetivo en lo que resta de campaña ya que solo dos puntos le separan del actual tercero, el Sevilla. Además, el cuadro rojiblanco sigue vivo en la Champions League tras superar la eliminatoria de octavos de final ante el Liverpool. Tal vez sea esa la auténtica prioridad...

¿Y cómo está el descenso?





El RCD Mallorca, de Juan Camilo 'Cucho¿ Hernández, (25 puntos), el CD Leganés (23) y el RCD Espanyol (20), de Bernardo Espinosa, son los equipos que se sitúan en los puestos de descenso de LaLiga 19/20.



El que más en su mano lo tiene es el Mallorca que está a solo un punto de la salvación que marca el Celta de Vigo (26) y también tiene a tiro al Eibar (27). Los de Vicente Moreno se aferran a la permanencia tras sumar siete puntos de los últimos 12 posibles (2V 1E 1D).



Tras la marcha de Mauricio Pellegrino primero y Luis Cembranos después, el Leganés de Javier Aguirre trata de apurar sus opciones de permanencia. Después de que los pepineros perdieran 11 de sus primeros 15 partidos en LaLiga 2019/20 (1V 3E), su dinámica ha mejorado y han perdido solo tres de los últimos 12 (4V 5E).



La situación más delicada es, por tanto, la del Espanyol que solo ha conseguido 20 puntos tras 27 encuentros. Solo el Real Zaragoza en la 11/12 (19 puntos en la jornada 27) se ha salvado tras sumar 20 o menos puntos a estas alturas del campeonato. La llegada al banquillo de Abelardo se presentó como un revulsivo, pero los resultados siguen sin acompañar a los periquitos.