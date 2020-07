Sigue la autocrítica en Barcelona: a Messi se le une otro referente

La jornada 37 de la temporada 2019/2020 de La Liga no fue la mejor para el Barcelona, pues perdió su encuentro frente al Osasuna y su máximo rival, Real Madrid, se coronó campeón.

Tras lo ocurrido, el capitán y referente culé, Lionel Messi, habló con la prensa al finalizar el partido y lanzó una fuerte crítica a su equipo y a todo el club, debido al bajo rendimiento demostrado en los últimos partidos de la temporada: "Perdimos muchos puntos que no deberíamos haber cedido y tenemos que hacer autocrítica, empezando por los jugadores, pero también global. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los encuentros".



Y agregó: “Lo dije que si seguíamos de esta manera era difícil ganar la Champions y queda claro que no nos daba ni para LaLiga. Necesitamos un poco de aire y pensar en la Champions. Es una competición de cero. Hay que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor".

Luego de las declaraciones, el entorno del Barcelona ha estado lleno de tensión, pues los rumores que hay sobre un vestuario dividido siguen saliendo a flote.



Ahora, otro de los referentes que hizo pública su inconformidad con el rendimiento demostrado, fue el uruguayo Luis Suárez, quien un poco más reservado que Messi, aseguró que hay que hacer autocrítica cuando no se está a la altura: "Hoy toca afrontar un momento difícil como muchos momentos que vivimos . También es momento de afrontar la realidad que cuando no se está a la altura de lo que queremos lo mejor es hacer autocrítica y fortalecerse para el futuro".



Asimismo, el delantero comunicó que ahora es momento de descansar para llegar renovados al partido de Champions: "Primero terminar el último partido de Liga que por orgullo y prestigio de defender esta camiseta que tanto respeto se merece. Después descansar, desconectar y volver a preparar para la Champions, luchar juntos hasta el final y a darle una alegría a nuestra afición que tanto se la merece !!!! Força Barca", finalizó.