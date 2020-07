La hora de las definiciones: partidos imperdibles del puente festivo

Por estos días, cuando la Euro y la Copa América deberían estar dominando las portadas, lo que está por definirse son las principales ligas de Europa. La pandemia del coronavirus covid-19 cambió la agenda y dejó para este momento otras prioridades.

Este fin de semana, que es festivo en Colombia, hay partidos importantes, que involucran incluso a varios colombianos.



Aquí, el resumen de los duelos imperdibles:



Sábado 18 de julio



10:15 a.m. Hellas Verona - Atalanta

12:30 p.m. Cagliari - Sassuolo

2:45 p.m. Milan - Bologna



FA CUP

1:45 p.m. Arsenal - Manchester City (ESPN 2)



Domingo 19



8:00 a.m. Bournemouth - Southampton

10:00 a.m. Tottenham - Leicester City

12:30 p.m. Napoli - Udinese (FOX SPORTS)

2:45 p.m. Roma - Inter (ESPN)



LIGA DE ESPAÑA

10.00 a.m.: Alaves - Barcelona (ESPN)

11:30 a.m.: Valladolid - Betis (DIRECTV SPORTS / 1610)

11:30 a.m. Villarreal - Eibar (DIRECTV SPORTS + 613 / 1613)

2:00 p.m. Sevilla - Valencia (DIRECTV SPORTS 2 / 1612)

2:00 p.m. Osasuna - Mallorca

2:00 p.m. Levante - Getafe

2:00 p.m. Leganes - Real Madrid (DIRECTV SPORTS / 1610)

2:00 p.m. Granada - Athletic Bilbao

2:00 p.m. Espanyol - Celta de Vigo (DIRECTV SPORTS / 1614)

2:00 p.m. Atlético Madrid - Real Sociedad (ESPN 2)



FA CUP

12:00 p.m. Manchester United - Chelsea (ESPN)



Lunes 20 de julio



2:45 p.m. Juventus