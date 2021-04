¿Sin confianza? A Simeone le preguntaron por el título y sorprendió

¿Falta de confianza o estrategia para sacarle la presión a su equipo? Enigmáticas declaraciones de Diego Pablo Simeone...



El entrenador del Atlético de Madrid tiene "clara la idea de partido, pero faltan colocar los nombres" en el once contra el Athletic Club, dentro de un esprint por el título de Liga que disecciona "partido a partido" y que encara al frente de la clasificación desde hace 20 jornadas.



¿Tiene un favorito claro para lo que resta de Liga para ganar el título? "Como soy parte de los cuatro (su equipo más el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla) que están luchando por esa búsqueda tan bonita, sería injusto no decir nosotros, así que evidentemente no puedo decir nada", respondió el técnico en la rueda de prensa.



"Como siempre, vamos partido a partido. Y ahora nos ocupa el partido de Bilbao. Enfocamos solamente a este encuentro", apuntó el entrenador, cuyo equipo afronta tres visitas seguidas que terminan con el duelo en el Camp Nou contra el Barcelona, un rival directo. Antes, este domingo llega a San Mamés y después jugará en Elche.



"Nos enfrentamos a un rival siempre muy competitivo, con ilusión, entusiasmo y siempre preparado para dar lo mejor, como ha demostrado siempre que nos ha tocado jugar contra ellos", dijo del Athletic, contra el que ya tiene "clara la idea del partido, cómo afrontarlo", pero "faltan colocar los nombres" de quienes empezarán el duelo.



A la convocatoria volverán Luis Suárez, Thomas Lemar y Joao Félix. Los dos primeros, después de tres encuentros de baja; el último, tras dos ausente. ¿Están para ser titulares? "Veremos cómo están hoy y, a partir de cómo vea el entrenamiento, mañana a lo largo del día decidiremos cómo jugar", regateó el técnico.



En la configuración de su once "busca ganar el partido". "Y en esa búsqueda, son 93 (minutos) seguramente casi asegurados. Tenemos once que empiezan y cinco cambios para poder darle frescura y vitalidad al equipo. Y, a partir de ahí, vamos decidiendo la calidad de minutos que le puede dar al equipo cada futbolista que tenemos".



Renan Lodi apunta a la alineación. Ha sido titular los dos últimos duelos. "Está creciendo, supo esperar su momento para volver al equipo y siempre el equipo necesita de todos los futbolistas. Lo hemos hablado un montón de veces que todos los futbolistas terminan siendo muy importantes durante la temporada", explicó.



"Tenemos un plantel muy competitivo que, salvo José (María Giménez, fuera del partido por ciclo de cinco tarjetas amarillas), para este encuentro vamos a estar todos y necesitamos de todos. En estos últimos dos partidos, Renan respondió muy bien a lo que se le pidió en ambos", añadió.