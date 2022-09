La moda no incomoda: FC Barcelona se vestiría con color del 'enemigo'

Ah tiempos aquellos en que los colores hablaban de las rivalidades en el fútbol, cuando las tribunas vestidas de determinado color eran una alerta de hostilidad para el 'enemigo', cuando las camisetas contaban historias... hoy cuentan dinero, que no es poco, pero no es igual.

Por obra y gracia del mercadeo, los rosados, los morados, los arabescos y los efectos visuales dejaron atrás la lealtad a los colores y vistieron los estadios de carnaval, un mal necesario que los clubes no pueden y no quieren rechazar porque ahora, más que nunca, la moda no incomoda.



Es el caso del FC Barcelona, cuyas enormes deudas son todo un reto para LaLiga y para los propios jugadores, las vitrinas andantes de los especialistas en el negocio de las camisetas que ahora lograrán lo impensable: usar el clásico color del archirrival.



Según el diario Sport, el club usará en adelante una inesperada camiseta blanca, el habitual primer uniforme de Real Madrid.

#FCB 🔵🔴



🧐¡El Barça vestirá de blanco!



🤔¿Te gusta la segunda equipación que lucirá el Barça la temporada que viene?



🔄Sí

❤️No pic.twitter.com/8bxXSHwqRo — Diario SPORT (@sport) September 14, 2022

Y no es que no haya sucedido antes, sino que los actuales compradores hacen parte de una generación que no vio a Cruyff vestido de blanco: "es cierto que hasta finales de los años 70 el Barça ya jugó de blanco varios partidos y que fue Johan Cruyff el último futbolista que lució una camiseta del Barça blanca en la temporada 1977/78, pero cada vez que se ha insinuado esta posibilidad se abre un debate", dijo Sport.



En todo caso, los pocos que han visto el diseño aseguraron que podría ser uno de los más vendidos de la historia. Y puede ser. Nadie pelea con la moda... ni con el dinero,.