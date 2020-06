¿Por qué Boca no ha tomado una decisión con Villa? Bermúdez responde

El caso judicial entre Sebastián Villa y Daniela Cortés no parece tener un final cercano. El caso de violencia de género por el que es acusado el futbolista de Boca Juniors, es contrastado por la demanda por extorsión de la expareja del atacante colombiano.



Las acusaciones siguen. Las declaraciones de los abogados y los implicados no se detienen. Las supuestas pruebas, de lado y lado, siguen saliendo a la luz; pero por ahora la justicia argentina no ha tomado una decisión sobre la culpabilidad o la inocencia del jugador.



Y mientras la justicia actúa, en Boca Juniors aguardan con mesura. No han salido a vender al futbolista, pues saben que fue importante para la consecución del último título en la Superliga Argentina; tampoco quieren desvalorizarlo, pero no pueden respaldarlo a ojo cerrado porque se está hablando de un caso grave de supuesta violencia contra una mujer.



Mientras que desde varios sectores de la afición rechazan que el colombiano siga en el club, y otros entes, defensores de los derechos de la mujer, juzgan al club por no pronunciarse en contra, al interior de Boca ven a Villa como uno de sus hombres más importantes.



Así lo aseguró Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del consejo de fútbol de Boca. “Somos totalmente respetuosos con la ley, las normas y lo que está viviendo Sebastián. Lamentamos muchísimo su situación así como la de la señorita involucrada en todo lo que se vivió”, dijo el ‘Patrón’.



“Como institución estamos esperando que haya un dictamen legal de un juez para saber cuál va a ser la condición a seguir con Sebastián. Pero no podemos señalar porque no tenemos cómo señalar, como tampoco la Justicia hoy sale a decir qué fue lo que pasó o no porque hay dos posiciones encontradas”, añadió Bermúdez.



De esa manera, para el ‘Patrón’ “Sebastián Villa es y seguirá siendo una de las figuras de nuestro equipo. Fue un hombre muy importante para el equipo en el último título, es un hombre que valoramos de manera muy importante en lo deportivo y personalmente también. Lo llamamos y queremos que se sienta rodeado con el apoyo de la institución. Habrá que esperar la decisión legal que se tome para saber qué medidas habría realmente que realizar y sugerir para el futuro de Sebastián. Lo más lógico es esperar que la decisión sea justa y lógica para sentarnos y tomar la mejor decisión”.