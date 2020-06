¿Se iría de Boca? El equipo brasileño que quiere ‘salvar’ a Villa

El lío jurídico en el que está envuelto Sebastián Villa le ha complicado su continuidad en Boca Juniors. Solo la justicia argentina, considerándolo inocente de los cargos de violencia de género, por los que fue acusado por Daniela Cortés, podrían ayudar al atacante colombiano para que su imagen quede limpia y pueda seguir brillando en el equipo xeneize.



Por ahora, el delantero sigue en el ojo del huracán y muchos aficionados no quieren que siga en Boca, pues no representa los valores del club. Mientras tanto, la dirigencia es prudente en sus declaraciones, tratan de proteger su patrimonio y no se quieren adelantar a ninguna decisión sin antes conocer el veredicto del caso, que se ha entendido en declaraciones de lado y lado, sumado a la contrademanda de Villa a Cortés por extorsión.



Sin embargo, una propuesta podría llegar en las próximas horas a Boca, que podría satisfacer a los directivos para darle una salida, por lo menos mientras todo pasa, a la situación de Villa. Si bien es un jugador que podía representar un beneficio económico, la imagen del jugador y la crisis económica a causa del coronavirus haría ver con otros ojos la oferta.



Así, el club brasileño Atlético Mineiro, dirigido por el técnico Jorge Sampaoli, está interesado en ‘salvar’ a Villa y de paso reforzar su plantel con un jugador que pueda marcar diferencia. El entrenador argentino quiere un ataque de miedo, y por eso haría un esfuerzo económico para traer un ‘9’ de área; así que por el colombiano pedirían un préstamo a Boca, con opción de compra por el colombiano.



Ahora todo está en manos de Boca, que no se puede dar el lujo de esperar, aunque el fútbol en Argentina sigue parado por la pandemia. Lo cierto es que, en caso de verse culpable, Villa se desvalorizaría y el club xeneize perdería gran parte de su inversión.