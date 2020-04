Dirige en Europa, pero sueña con dirigir a River luego de Gallardo

River Plate es uno de los dos equipos grandes que tiene Argentina. Cualquiera quisiera jugar o ser entrenador de ambos equipos, aunque el millonario se ha hecho más atractivo en los últimos años, gracias a los títulos internacionales que ha sumado de la mano del técnico Marcelo Gallardo, uno de ellos, la Copa Libertadores contra su archirrival xeneize.



Es así que muchos referentes del fútbol mundial no descartan la posibilidad de, algún día, dirigir al club de Núñez. Mucho más si tuvo un pasado con la camiseta de la banda cruzada; y no importa que esté trabajando en Europa, formándose justamente para ser un gran entrenador.



Es el caso del defensor Martín Demichelis, quien fuera compañero de Radamel Falcao García en los comienzos del ‘Tigre’, jugando para River.



Actualmente, Demichelis se encuentra en Alemania, dirigiendo al Bayen Múnich en su categoría Sub-19. Y aunque está muy bien en el poderoso club bávaro, no escondió su gran ilusión: Sueño con dirigir a River”. Confesó.



Eso sí, dejó claro que “soy hincha del club y de Gallardo y es por eso que quiero que Marcelo se quede 20 años más”. Pero no evadió la posibilidad de volver al millonario para dirigir al primer equipo: “Es el sueño de cualquiera en esta profesión y si no sueñas con eso, tienes que dedicarte a otra cosa”, le dijo a ‘Radio La Red’, en Argentina.