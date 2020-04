El jugador argentino que rechazó al Madrid con 18 años y hoy es figura

Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo, intentó fichar a Lautaro Martínez en sus inicios en Racing, cuando solamente tenía 18 años. Sin embargo, el argentino se negó.



El club merengue se caracteriza por apostarle a figuras jóvenes y posibles estrellas, así como lo hizo con Reinier y Vinicius Jr. Sin embargo, el 'Toro' que brilla en Europa, le dijo que no, según contó el presidente del cuadro argentino.

“Sirve para pintar a la perfección cómo es este chico. Cuando estaba en los juveniles y tenía 18 años, Lautaro le dijo no al Madrid. Vinieron a buscarlo del Real Madrid y ofrecieron un préstamo con un opción de compra importante. Sin embargo, él rechazó esa posibilidad porque quería triunfar en Racing antes de irse afuera. Y se quedó. No se nubló. Tenía bien claros sus objetivos", dijo Víctor Blanco en 'Mundo Deportivo'.



El presidente siguió: "Estaban decididos a llevárselo para terminar de formarlo en su cantera. El dinero no era poco y Racing se quedaba con un porcentaje interesante del pase. Pero él sabía muy bien lo que quería".



Ahora, el futbolista argentino de 22 años brilla en Inter y podría tener un cambio en el siguiente mercado de pases. Nuevamente, el Real Madrid está al tanto, pero Barcelona parece ser el club que se lleva todos los 'papelitos' para sumar al 'Toro' a sus filas.