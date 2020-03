El jugador del Barcelona que entraría en operación Lautaro Martínez

En los últimos días, en España aseguran que Lautaro Martínez estaría cerca de firmar por el Barcelona en el próximo mercado de fichajes. Para Antonio Conte la salida del delantero argentino afecta directamente en su esquema ofensivo, pero sabe que económicamente para el Inter es una venta que podría aliviar el déficit económico que actualmente presenta el club.

El Inter de Milan sabe que con la venta de Lautaro Martínez al Barcelona la situación del club puede mejorar, pero también saben que es una baja sensible para el técnico italiano, por lo que aseguran que para compensar la salida del argentino, el Inter metería en la operación a Arturo Vidal. El jugador chileno es de gran agrado de Conte y el Inter ha intentado acercase a él en periodos anteriores pero no ha logrado concretar su fichaje.

Se especula que Arturo Vidal no ve con malos ojos su llegada al Inter, pues en el equipo de Conte tendrá más minutos en la cancha de juego y a pesar de su edad aún se sostendría en una de las ligas más competitivas del mercado. Por su parte el Barcelona estaría dispuesto a ejercer la operación Lautaro - Vidal, pues en el momento el club catalán ve como prioridad la llegada del atacante argentino al plantel. Claro, si la pendemia lo permite, pues hasta que no se controle la situación no se podrá dar inicio con el mercado de pases.