¿Se cansó de no jugar? Quintero y una buena oferta para irse de River

Siempre que jugó, Juan Fernando Quintero marcó diferencia en River Plate. Una grave lesión lo agarró en su mejor momento, y cuando se recuperó, era su equipo el que estaba engranado y el colombiano no tenía cabida en el once inicial de Marcelo Gallardo.



Si bien ha estado a gusto en Núñez, y aguantó que el club argentino desechara una propuesta del Ajax de Holanda para quedarse con sus servicios, el pensamiento de ‘Juanfer’ ha venido cambiando. Tal vez cansado por no tener los suficientes minutos, a Quintero le llegó una oferta atractiva, que podría cambiar su futuro en los próximos meses.



Desde este martes en Argentina ha venido creciendo la noticia: a Quintero vienen a buscarlo desde la MLS de los Estados Unidos, específicamente el Chicago Fire que quiere que el cafetero sea su ‘10’. Juan Fernando ya tiene conocimiento del interés y vería con agrado la forma de cumplir ‘el sueño americano’.



Aunque la cláusula que tiene River por Quintero es de 30 millones de dólares, el equipo argentino estaría dispuesto a venderlo por menos dinero. Además, según ‘Olé’, “al colombiano se le está por vencer el contrato de alquiler de su departamento y todavía no quiere renovarlo ante una eventual salida”.