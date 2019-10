¿El adiós? Equipo de talla mundial quiere fichar a Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo esta a noventa minutos de jugar una nueva final de Copa Libertadores, torneo que ya supo ganar en dos ocasiones. El muñeco es ídolo total de River Plate, sin embargo, su agente confirmó que a final de año analizarán todas las propuestas y definirán el futuro del entrenador.

El excelente trabajo que ha realizado con el equipo millonario, ha sido elogiado por el mundo entero y ahora se encuentra en la vista de varios equipos grandes de Europa.



La primera opción que apareció fue la de Barcelona, que no atraviesa su mejor temporada en manos de técnico Ernesto Valverde. No obatante, el equipo catalán habló de que el fichaje del argentino por ahora es imposible, pero no lo descartaron del todo. Los rumores crecieron después de los halagos que tuvo Pep Guardiola para el Muñeco.

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel resultados y de darle consistencia años tras año. Hay cosas que no me explico: estamos nominados tres entrenadores como el mejor del año y él no está nunca. Parece que sólo existe Europa en el mundo", había dicho el exentrenador de Barcelona.



Pero ahora apreció otro equipo con mayores posibilidades de llevarse los servicios de Gallardo. Olympique de Lyon ha despedido recientemente a su entrenador, y ha puesto los ojos en el exitoso argentino. Parece ser que existe un real interés, pero el único problema es que el riverplantense no dejará su equipo hasta diciembre de este año.

Marcelo Gallardo ya fue candidato para dirigir al equipo francés, pero nunca se concretaron las negociaciones. En la baraja de técnicos que maneja Lyon, también se encuentran nombres como Arsene Wenger, Laurent Blanc, Mourinho, Mikel Arteta, Rémi Garde, Claudio Ranieri y Thiago Motta, entre otros. Solo el tiempo dirá si el histórico de River Plate da el paso al fútbol europeo.