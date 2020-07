Otro partido que quiere ganar: Maradona lucha con su peso y el alcohol

Diego Maradona vuelve a estar envuelto en escándalos por sus adicciones, su comportamiento y su estado. Alejado de sus hijas mayores, el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata cayó en el alcohol, subió de peso y su vida personal se ve involucrada en disputas, malas amistades y otras cosas más.



Afortunadamente el exfutbolista, máximo símbolo del fútbol argentino, tiene gente que lo quiere ver bien. Es por eso que Maradona parece reaccionar, quiere parar y volver a ser ese tipo al que todos quieren y admiran. Es por eso que empezó a jugar otro partido por su vida, cuando se aproxima a los 60 años.



Leopoldo Duque, médico personal de Diego, fue el que lo hizo reaccionar, hablándole sin rodeos y lo puso a trabajar para recuperar su imagen.



“Él tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así nomás. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas. Y el alcohol... Diego toma, pero lo estamos trabajando. Diego está limpio de cocaína, completamente, pero por momentos tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Esta cuarentena y los problemas familiares son terribles para él”, le dijo el médico Luque al diario ‘Olé’.



Es por eso que el DT de Gimnasia se puso en manos de su médico y está llevando a cabo un plan de trabajo al pie de la letra para bajar de peso y alejarse de su nueva adicción. Según Luque, Maradona no ha vuelto a consumir alcohol y ya ha bajado cinco kilos. Su actividad física, por ahora, son 20 minutos en una caminadora, un rato de bicicleta estática y salir a caminar por el parque. Y también está jugando de nuevo fútbol-tenis.