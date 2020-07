La carta decisiva de Barcelona para convencer a Messi de que se quede

Lionel Messi tiene nerviosos a todos los hinchas del Barcelona, que por primera vez temen que el astro argentino no se quede toda la vida jugando en su club y decida marcharse. Es por eso que, según trascendió en España, la ‘Pulga’ paralizó su renovación y podría irse en 2021, aburrido y desmotivado.



No es para menos: el mal momento deportivo y administrativo del Barça; la carga que lleva en su espalda; que lo culpen de todo lo malo que pasa, y el poco interés de la dirigencia por armar un equipo realmente competitivo, habrían colmado la paciencia de Messi.



Es por eso que los directivos del Barcelona están seguros de que, a grandes problemas, grandes soluciones. También entienden que no es el momento de echar más leña al fuego y por eso preferirían dejar enfriar el tema de la renovación y que Messi calme su enfado.



Según ‘Cuatro Deportes’, en la cúpula del Barcelona saben que para convencer al ‘10’ argentino deben hacerlo con hechos y no con palabras; así, tendrían una carta decisiva para retener a Messi, volverlo a llenar de seguridad y alegría, para tomar un impulso y consolidar al equipo.



La solución no parece ser otra a traer de vuelta a Neymar, por difícil que parezca. El PSG no es un equipo con el que se pueda negociar cualquier cosa, por eso tienen que llamar la atención y hacer una tentadora oferta; de esas de las que nadie pueda negarse.



Y ante la crisis económica que generó el coronavirus, el Barça incluiría a Philippe Coutinho y a Antoine Griezmann en una operación que pueda traer de vuelta al brasileño Neymar.