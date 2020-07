Confesiones sexuales del ‘Pibe’ Valderrama: ¿Cada cuánto hace el amor?

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama es sin duda alguna el mayor símbolo del fútbol colombiano ante el mundo. Lo buscan y lo reconocen en cualquier rincón del planeta, para hablar de fútbol; del de antes y del actual; de figuras y anécdotas alrededor de un balón.



Sin embargo, el eterno ‘10’ de la Selección Colombia no esquiva ninguna pregunta, sea o no de fútbol. Y en Argentina, ‘TyC Sports’ le hizo un largo cuestionario, en el que incluyó preguntas sexuales. Y claro, a su estilo, el ‘Pibe’ respondió la divertida entrevista.



Lo primero que confesó fue cuál es su gran amor. “¡Elvira Redondo!”, dijo sin dudar, mencionando a su pareja. “La actriz que más me gusta, es Elvira Redondo; la cantante que más me gusta es Elvira Redondo; la mujer que más me gusta, es Elvira Redondo”.



El ‘Pibe’ recordó cómo conquistó a su amada Elvira: “La invité a bailar, me dijo que sí y todavía estamos bailando porque esa noche no nos sentamos más”.



Luego vinieron preguntas más picantes. ¿Mañanero o de noche? “A los dos le pego”. ¿Cada cuánto? “Cuando el ‘man’ manda el mensaje”, respondió sin tapujos. “¿El récord del ‘Pibe’ es…? “Le voy a preguntar a mi mujer (risas)”.



Sobre su posición preferida en la cama, Valderrama dijo que “tenemos varias, ahí variamos… esto es de democracia”. Y confesó que el lugar más exótico donde ha hecho el amor es “en la playa”.



¿Sexo pre partido? “Eso te libera de todo, ¡claro!”, dijo Valderrama, en una entrevista en la que habló de más temas.